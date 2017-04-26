Форвард "Малаги": "Хочу забить "Реалу" и помочь "Барселоне" стать чемпионом"

Нападающий "Малаги" Сандро Рамирес выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет вернуться в "Барселону". Форвард является воспитанником каталонского клуба, но летом 2016 года из-за нехватки игровой практики был вынужден сменить команду.

– Когда я покинул "Барселону", то руководствовался только своим будущим, – цитирует Mundo Deportivo Рамиреса. – Естественно, я ни о чем не жалею. Сейчас я сосредоточен только на выступлениях за "Малагу". Хочу расти и прогрессировать здесь, чтобы когда-нибудь вернуться в "Барселону".

В заключительном туре чемпионата Испании "Малага" дома примет "Реал". Надеюсь, что мы сможем обыграть мадридцев, а мне удастся поразить их ворота, чтобы помочь "Барселоне" стать чемпионом.