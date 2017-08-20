Форвард "Депортиво": "Если Усэйн Болт может проиграть, то почему не может "Реал"?!"

Нападающий "Депортиво" Флорин Андоне в преддверии матча 1-го тура чемпионата Испании против "Реала" назвал соперника лучшей командой в мире. Тем не менее, румын подчеркнул, что у его команды будут шансы в матче с именитым соперником.

– Нам будет трудно, поскольку "Депортиво" сыграет с лучшей командой мира, которая завоевывает один титул за другим, – цитирует AS Андоне. – Но в жизни бывает всякое. Если Усэйн Болт может проиграть, то почему не может "Реал"?! В конце концов, вспомните, как в прошлом сезоне "Барселона" выбила из Лиги чемпионов "ПСЖ".

Отметим, что матч "Депортиво" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 23.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.