"Форментера" выбила "Атлетик" из Кубка Испании, "Атлетико" разгромил "Эльче"

"Атлетик" не смог в 1/16 финала Кубка Испании пройти команду "Форментера" из 3-го дивизиона. В ответном поединке баски пропустили на 6-й компенсированной ко второму тайму времени и проиграли 0:1. Первый поединок завершился вничью - 1:1.

В другом поединке "Атлетико" разгромил "Эльче" - 3:0. Дубль в этой встрече сделал Фернандо Торрес. Мадридцы после ничейного результата в первой игре вышли в 1/8 финала.

Кроме того, "Лас-Пальмас" приграл "Депортиво" - 2:3. Несмотря на это, команда прошла дальше, одержав в первой встрече победу со счетом 4:1.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

"Атлетико" - "Эльче" - 3:0 (2:0)

Голы: Хименес, 31 (1:0). Фернандо Торрес, 33 (2:0). Фернандо Торрес, 68 (3:0).

"Атлетико": Мойя, Савич, Хименес, Эрнандез, Фернандес, Гайтан, Коке (Сауль, 71), Партей (Врсалько, 66), Фернандо Торрес, Вьетто, Феррейра-Карраско.

Предупреждение: Феррейра-Карраско, 87.

Судья: Медье Хименес.

29 ноября. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.

Первый матч - 1:1.

"Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 2:3 (0:1)

Голы: Эмре Чолак, 42 (0:1). Валье, 53 (0:2). Толедо, 58 (1:2). Валье, 80 (1:3). Реми, 90+4 (2:3).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Айтами, Ксимо Наварро, Симон, Эррера, Сампер, Эрнан, Гомес, Витоло (Таннан, 45+2), Кальери (Реми, 74), Толедо (Хави Кастельяно, 85).

"Депортиво": Пантилимон, Шер, Сауль Гарсия, Валентин, Уан, Москера, Эмре Чолак, Карлес Хиль (Адриан, 63), Гильерме (Экспосито, 75), Лукас, Валье (Пинчи, 83).

Предупреждения: Гомес, 32. Сампер, 52. Таннан, 61. Валентин, 73. Москера, 86.

Судья: Де Бургос Бенгоэча.

29 ноября. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".

Первый матч: 4:1.

"Атлетик" - "Форментера" - 0:1 (0:0)

Гол: Муньис, 90+6 (0:1).

"Атлетик": Яго, Эчейта, Ляпорт, Саборит, Лекуэ, Сан-Хосе, Акече (Рауль Гарсия, 81), Весга (Итурраспе, 74), Иньяки Уильямс, Мерино (Адурис, 65), Кордоба.

Судья: Дель Серро Гранде.

29 ноября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

Первый матч - 1:1.