Форлан в класико будет болеть за "Реал"

Бывший нападающий "Атлетико" Диего Форлан признался, что в матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" будет болеть за "королевский клуб". Также уругвайский форвард, в настоящее время являющийся свободным агентом, сказал, что однажды рассчитывает вернуться в мадридский клуб.

- Надеюсь, что "Реал" победит "Барселону", ведь это поможет "Атлетико" приблизиться к первому месту в турнирной таблице (отставание "матрасников" от каталонцев составляет 6 очков. - Прим. "СЭ"), - цитирует Football Espana Форлана. - Если говорить о моем будущем, хочу однажды вернуться в "Атлетико". Это моя мечта. Также хотелось бы, чтобы в команде остался Гризманн. Фанаты хотят этого и я с ними согласен.

Напомним, Форлан выступал за "Атлетико" с 2007 по 2012 год. За это время он принял участие в 198 матчах, забив 96 мячей. Также он помог "матрасникам" выиграть Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 23 декабря. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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