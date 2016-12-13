18:36 | ФУТБОЛ — Испания

Флорентино Перес: "Завоевание игроком "Реала" "Золотого мяча" равносильно победе в Лиге чемпионов"

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Президент "Реала" Флорентино Перес считает завоеванный его игроком "Золотой мяч" равноценным победе в Лиге чемпионов. По итогам 2016 года эту премию получил форвард мадридцев Криштиану Роналду, для которого она стала четвертой в карьере.

– "Золотой мяч" равнозначен титулу для "Реала", – цитирует France Football Переса. – Победа нашего игрока равносильна победе клуба в Лиге чемпионов или чемпионате Испании. Наши игроки постоянно претендуют на "Золотой мяч" и нередко получают эту премию. Это важный трофей. У Криштиану Роналду невероятная статистика. Это один из величайших монстров в истории футбола.

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