Флорентино Перес: "Улучшить состав "Реала" просто невозможно"

Президент "Реала" Флорентино Перес в преддверии закрытия летнего трансферного окна подчеркнул, что состав команды улучшить невозможно.

– Мы уже выиграли Суперкубок Европы и первые два матча в чемпионате Испании, – приводит goal.com слова Переса. – У нас удивительный состав, который просто невозможно улучшить.

Зинедин Зидан, весь его тренерский штаб и футболисты понимают свою ответственность и хотят показать, что они на все способны. "Сантьяго Бернабеу" – священное место, где хранятся мечты миллионов фанатов футбола.