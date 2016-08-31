18:29 | ФУТБОЛ — Испания

Флорентино Перес: "Улучшить состав "Реала" просто невозможно"

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Президент "Реала" Флорентино Перес в преддверии закрытия летнего трансферного окна подчеркнул, что состав команды улучшить невозможно.

– Мы уже выиграли Суперкубок Европы и первые два матча в чемпионате Испании, – приводит goal.com слова Переса. – У нас удивительный состав, который просто невозможно улучшить.

Зинедин Зидан, весь его тренерский штаб и футболисты понимают свою ответственность и хотят показать, что они на все способны. "Сантьяго Бернабеу" – священное место, где хранятся мечты миллионов фанатов футбола.

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