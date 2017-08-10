Флорентино Перес: "Уход Фигу разбил сердце "Барселоне"

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что уход Неймара в "ПСЖ" может больно ударить по "Барселоне". Он вспомнил, как в 2000 году в Мадрид ушел из Каталонии Луиш Фигу.

– Когда мы начинали переговоры, никто не верил в уход Фигу из "Барселоны", – цитирует Fox Sports Переса. – Никто до нас не платил 60 миллионов евро. Я разговаривал с Фигу и убедил его. Я ездил в Барселону для этого. Вальдано тогда сказал, что это разбило сердце "Барселоне". Я говорил Фигу, что мы можем построить большую команду вокруг него. Когда он перешел к нам, многие говорили, что мы могли купить пятерых игроков за такие деньги, но нам это не нужно было. То же касается трат на Зидана, который стоил нам 75 миллионов евро, то же касается и Криштиану Роналду.