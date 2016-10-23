Флорентино Перес: "У меня есть только слова благодарности в адрес Бенитеса"

Президент "Реала" Флорентино Перес не сожалеет о решении пригласить летом 2015 года на пост главного тренера команды Рафаэля Бенитеса, который в связи с неудовлетворительными результатами и плохой атмосферой внутри коллектива был уволен спустя полгода. После этого команду принял Зинедин Зидан, в конце сезона выигравший Лигу чемпионов.

– У меня есть только слова благодарности в адрес Бенитеса, – цитирует AS Переса. – Когда он был здесь он доказывал свою любовь к нашему клубу.

Зидан же символизирует весь "Реал", он является одной из основных легенд клуба. Трансфер Зинедина – одно из самых лучших решений во время моего правления в команде. Он вел "Реал" вперед будучи игроком и стал легендой клуба. Теперь он ведет "Реал" вперед в качестве тренера и уже внес свое имя в историю клуба в качестве наставника команды.