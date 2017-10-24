Флорентино Перес: "Сказал Дани Алвесу, что он должен был перейти в "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что после церемонии награждения премий ФИФА The Best пообщался с защитником "ПСЖ" Дани Алвесом. Напомним, что бразилец 8 лет выступал за "Барселону" и неоднократно критиковал "Королевский клуб".

– Я подошел к Дани Алвесу и сказал, что он должен был перейти в "Реал", – цитирует Marca Переса. – В ответ на это он заявил, что я ему не звонил.

Отметим, что до перехода в "Барселону" из "Севильи" в 2008 году сообщалось, что бразилец близок к трансферу в столичный клуб.