15:44 | ФУТБОЛ — Испания

Флорентино Перес:
"Роналду - уже легенда "Реала"

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Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что форвард "сливочных" Криштиану Роналду уже является легендой "Королевского клуба". Владелец команды подчеркнул, что португальский нападающий – единственный футболист, которому удалось стать обладателем четырех "золотых бутс".

– В прошлом сезоне Роналду в очередной раз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с шестнадцатью голами, выиграл четыре "Золотые бутсы", – приводит AS слова Переса. – Он единственный игрок, которому это удалось. Он был лучшим футболистом Европы. Роналду – лучший бомбардир в истории "Реала", на его счету 369 мячей. Он уже является легендой королевского клуба!

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