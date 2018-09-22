Флорентино Перес: "Роналду сам захотел уйти, а "Ювентус" предложил больше всех"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал подробности перехода Криштиану Роналду в "Ювентус" в летнее трансферное окно. Испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

"Криштиану хотел уйти по личным причинам, и в итоге мы пришли к соглашению. Никто не предложил за него больше, чем "Ювентус". Мы можем только поблагодарить его за все, что он сделал для нас. Он войдет в историю клуба как лучший игрок после Альфредо Ди Стефано", - цитирует OK Diario Переса.

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.