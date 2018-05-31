Флорентино Перес: "Решение Зидана покинуть "Реал" стало для меня ударом"

Президент "Реала" Флорентино Перес признался, что решение главного тренера команды Зинедина Зидана покинуть клуб стало для него неожиданным. Сегодня на внеплановой пресс-конференции французский специалист объявил, что уходит с поста главного тренера "сливочных".

- После победы в Лиге чемпионов это очень неожиданное решение, но мы можем лишь принять его с уважением, - заявил Перес. - Оно стало ударом для меня, когда я узнал о нем. Я бы хотел переубедить Зинедина, но понимаю, что этому не бывать. Хочу поблагодарить тренера за все то, что он сделал для "Реала" в эти годы. Я не прощаюсь, я лишь говорю "до встречи". Если ему нужен небольшой отдых, он его заслужил.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 года, под его руководством команда выиграла девять трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов подряд.