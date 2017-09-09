Флорентино Перес: "Реал" не будет покупать игроков за 222 миллиона евро"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что клуб не будет совершать покупки за за 222 миллиона евро. По его словам, мадридцы контактировали с "Монако" по поводу нападающего Кильяна Мбаппе.

- "Реал" не будет платить 222 миллиона за игрока, - цитирует Le Figaro Переса. - Есть клубы, которые могут отдать такую сумму. "ПСЖ" заплатил за Неймара столько, теперь он играет в Париже. Неймар – отличный игрок, в этом никаких сомнений нет.

Мбаппе? Контакты были. Но Кильян выбрал "ПСЖ", поскольку он родился в Париже. Не знаю, нужно ли нам было приобретать его, разрушая то, что у нас есть. Но Мбаппе уже в "ПСЖ".