Флорентино Перес: "Реал" категорически против игр в США"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что его клуб не будет проводить матчи чемпионата Испании в США. Идея о проведении таких игр появилась у руководства ла лиги, которое поддержала "Барселона". Однако многие другие клубы, а также Федерация футбола Испании и ФИФА выступили против этой идеи.

– Мы не будем играть в США, – цитирует AS Переса. – Я не знаю, чьим интересам отвечает этот план. Но это точно не интересы клубов и болельщиков. Мы категорически против таких игр.