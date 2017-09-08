Флорентино Перес: "Раньше "Реал" хотел подписать Де Хеа, но сейчас у нас есть Кейлор"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб не намерен менять основного вратаря в ближайшее время. Также он подтвердил интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа​.

- Был определенный момент, когда "Реал" хотел подписать Де Хеа, - цитирует elbernabeu Переса. - Однако судьба распорядилась иначе. Сейчас у нас есть Кейлор Навас, который является отличным голкипером, как и Де Хеа. Зидан сказал мне, что не хочет менять вратаря. Именно он отвечает за спортивную составляющую клуба, я не навязываю ему игроков. Он сказал, что не хочет изменений, значит так и будет.