Флорентино Перес: "Никогда не говорил плохо о судьях и не буду"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что никогда не будет критиковать работу арбитров. Тем не менее, он считает, что система видеоповторов (VAR) должна внедряться во всех чемпионатах.

- Я никогда не говорил плохо о судьях и никогда не буду делать этого, - цитирует elbernabeu Переса. - Однако судейское правосудие должно быть прозрачным, чтобы все знали, как арбитры оценивают моменты. Настало время совершить позитивный скачок. Тема VAR является фундаментальной. Без всяких сомнений, я за внедрение технологий. Прозрачность и технологии сделают пользу для всех. Также опытные судьи должны обслуживать важные матчи, а не молодые арбитры.