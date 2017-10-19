Флорентино Перес: "Назначив Зидана, мы изменили будущее "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера команды изменит будущее клуба. Также руководитель отметил, что на данный момент француз – лучший тренер мира. Под руководством Зидана мадридский клуб завоевал уже 7 трофеев с 2016 года.

– Назначив Зидана главным тренером, мы изменили будущее команды, – цитирует Marca Переса. – Иногда бывает, что тренер не может добиться успеха. Но Зидан не из их числа. Он работает отлично. Сейчас никто не сомневается, что он лучший тренер мира.