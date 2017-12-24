Флорентино Перес: "Мы гордимся "Реалом" и Зиданом"

Президент "Реала" Флорентино Перес в традиционном рождественском обращении к болельщикам подчеркнул, что 2017 год получился для мадридцев успешным. В этом году "Реал" выиграл пять трофеев, при этом в текущем розыгрыше чемпионата Испании отстает от "Барселоны" на 14 очков, а в последнем матче проиграл ей со счетом 0:3.

– 2017 был годом, который болельщики никогда не забудут, – говорится в обращении Переса. – С точки зрения титулов этот год был лучшим за 115-летнюю историю клуба. Это был год радости. Мы гордимся нашей командой и нашим тренером Зинедином Зиданом. Они стали легендами.