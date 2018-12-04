Флорентино Перес: "Между "Реалом" и "Золотым мячом" есть близкая связь"

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил радость за своего игрока Луку Модрича. Хорват получил "Золотой мяч", а ранее был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

– Я очень доволен, потому что это был захватывающий год для Модрича, – цитирует A Bola Переса. – Он выиграл очень многое и получил все личные призы, которые мог. Он не только лучший на поле, но один из лучших за его пределами. "Реал" теперь имеет десять игроков в своей истории, которые выигрывали "Золотой мяч". Это в ДНК клуба. Между "Реалом" и "Золотым мячом" есть близкая связь, и я хочу, чтобы она еще много лет продолжалась.