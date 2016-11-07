Флорентино Перес: "История разделится на до и после Криштиану Роналду"

Президент "Реала" Флорентино Перес высоко оценил заслуги нападающего Криштиану Роналду, сегодня подписавшего с клубом новый контракт до 2021 года. По словам руководителя, португалец является последователем великих игроков прошлого.

– За 114 лет существования клуба мы приобрели свою идентичность, узнаваемую по всему миру, – цитирует Переса Marca. – Она связана с такими гигантами игры, как Ди Стефано и Хенто. Криштиану Роналду – их великий последователь.

Криштиану, ты икона клуба, у которого 11 Кубков чемпионов. Ты – символ лучшего клуба в футбольной истории.

В Мадриде ты добился всего. Ты – легенда и лучший бомбардир в истории "Реала". Игрок, которого невозможно будет забыть. Думаю, это правильно, что после таких успехов ты получишь свой четвертый "Золотой мяч".

История разделится на до и после Криштиану Роналду. Но мы навечно вместе.