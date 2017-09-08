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06:13 | Футбол — Испания

Флорентино Перес: "Финансовый фэйр-плей нужен, но нужно разрешить клубам получать деньги из сторонних источников"

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Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что клубам необходимо соблюдать финансовый фэйр-плей. Тем не менее, он отметил, что нужно разрешить получать средства из сторонних источников.

- Финансовый фэйр-плей должен соблюдаться, - цитирует elbernabeu Переса. - Однако эти правила нужно немного изменить, и я не думаю, что неправильно говорить "Нет" деньгам, приходящим из сторонних источников. Это даст нам возможность иметь в клубах лучших игроков, что позволит конкуренции расти. "Реал" готов продолжать соревноваться с проектами Катара. Думаю, именно из-за модели, о которой я говорил, когда пришел в 2000 году в "Реал", другие клубы стали стремиться собирать в своих составах звезд.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sibiryakova.87

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