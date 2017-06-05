Флорентино Перес: "Будущее Хамеса определит Зидан"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что будущее полузащитника Хамеса Родригеса в клубе зависит от решения главного тренера Зинедина Зидана. Он также добавил, что не знает, где будет играть вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа в следующем сезоне. Ранее стало известно, что манкунианцы готовы продать 26-летнего голкипера в "Королевский клуб" за 80 миллионов фунтов стерлингов.

– Хамес? Мы погорим о нем с Зиданом, он дирижер оркестра, – приводит ESPN FC слова Переса. – Если бы решал я, все бы остались. Он потрясающий футболист, но когда в команде такая конкуренция… Я бы всех оставил. Мы поговорим с тренером, он и решит будущее Хамеса.

Де Хеа – отличный голкипер, но он игрок "МЮ". Не знаю, где он будет играть в следующем сезоне, я же не гадалка.

По информации СМИ, Хамес договорился о переходе в "Манчестер Юнайтед", но пока клубы не согласовали сделку. Колумбиец перешел в "Реал" из "Монако" в 2014 году. В этом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. 25-летний игрок недоволен количеством игрового времени и в связи с этим хочет покинуть команду.