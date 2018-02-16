04:01 | Футбол — Испания

Флорентино Перес: "Асенсио стоит 700 миллионов евро"


Президент "Реала" Флорентино Перес оценил форварда Марко Асенсио в 700 миллионов евро. Функционер подчеркнул, что летом "бланкос" отказались продавать футболиста за 150 миллионов.

– Если вы хотите знать, то Асенсио стоит 700 миллионов и ни евро меньше, – передает Mundo Deportivo слова Переса. – Асенсио не хочет покидать "Реал". Он убежден, что будет здесь побеждать.

Не думайте, что тренер не рассчитывает на него, так как делает ставку на трио БэйлБенземаРоналду. Зинедин поражен Асенсио. Этим летом за Марко предлагали 150 миллионов евро, но ни я, ни Зидан даже не задумались об этом.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего испанца восемь мячей и шесть голевых передач в 34 матчах за "Реал".

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