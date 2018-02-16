Флорентино Перес: "Асенсио стоит 700 миллионов евро"

Президент "Реала" Флорентино Перес оценил форварда Марко Асенсио в 700 миллионов евро. Функционер подчеркнул, что летом "бланкос" отказались продавать футболиста за 150 миллионов.

– Если вы хотите знать, то Асенсио стоит 700 миллионов и ни евро меньше, – передает Mundo Deportivo слова Переса. – Асенсио не хочет покидать "Реал". Он убежден, что будет здесь побеждать.

Не думайте, что тренер не рассчитывает на него, так как делает ставку на трио Бэйл – Бензема – Роналду. Зинедин поражен Асенсио. Этим летом за Марко предлагали 150 миллионов евро, но ни я, ни Зидан даже не задумались об этом.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего испанца восемь мячей и шесть голевых передач в 34 матчах за "Реал".