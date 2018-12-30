Финал Кубка Испании будут разыгрывать по системе Лиги Наций

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес планирует провести серьезные реформы в системе розыгрыша Кубка страны, - информирует AS.

В частности, Рубиалес хочет отменить двухматчевые противостояния на всех этапах, кроме четвертьфиналов. Сейчас команды играют на каждой стадии по две встречи. Также он предложил проводить полуфинал и финал Кубка по системе Лиги Наций. Согласно его задумке, четыре сильнейших коллектива должны собраться в одном из городов с двумя стадионами надлежащего уровня (в качестве таких городов называются Мадрид, Барселона и Севилья), и сыграть между собой небольшой турнир с двумя полуфиналами и финальной игрой в рамках одного уик-енда. Сроки проведения данных реформ не называются.

Текущим обладателем Кубка Испании является "Барселона", она выиграла этот трофей в четвертый раз подряд.