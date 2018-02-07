Филиппе Коутинью: "Месси становится все лучше с каждым днем"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью высоко оценил игру одноклубника Лионеля Месси. По словам хавбека, аргентинский нападающий прогрессирует с каждым днем и он намерен у него учиться.

– Мне кажется, что это невероятно, но Месси с каждым днем становится все лучше, – приводит Goal.com слова Коутинью. – Как его партнер по команде, я готов использовать преимущество того, что играю с ним. Я всегда старался чему-то научиться. Вальверде? Он постоянно нацелен на улучшение команды. Он много беседует с футболистами, что важно.

Напомним, Коутинью выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Барселону". Его трансфер стал самой дорогой покупкой в истории сине-гранатовых – с учетом бонусов они заплатили за него 140 миллионов евро.