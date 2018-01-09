Филиппе Коутинью: "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы удержать меня"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью поблагодарил руководство каталонского клуба усилия, приложенные во время осуществления трансфера. Также 25-летний бразилец подчеркнул, что "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы удержать его.

– Я просто хочу поблагодарить "Барселону" за терпение и приложенные усилия, – цитирует Sky Sports Коутинью. – Я очень счастлив, я мечтал об этом. Надеюсь, я оправдаю ожидания. В "Ливерпуле" приняли мое решение. Они сделали все возможное, чтобы сохранить меня, но, в конце концов, поняли, что оказаться в "Барсе" – моя мечта, мечта моей семьи. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов, всех сотрудников клуба и всех игроков за те годы, что я здесь провел. Я отдал клубу все что мог. К сожалению, мы не смогли завоевать чемпионство, но я жил в Ливерпуле пять лет, моя семья была здесь очень счастлива, поэтому я просто хочу поблагодарить вас всех и пожелать всего наилучшего.

Напомним, Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" на прошлой неделе. Сумма трансфера составила 160 миллионов евро, из которых 40 миллионов – бонусы.