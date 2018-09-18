Филиппе Коутинью: "Иньеста был гением, поэтому не надо меня с ним сравнивать"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью не согласен с теми, кто его сравнивает с Андресом Иньестой. Болельщики и испанская пресса называли бразильца заменой испанцу.

– Андрес был гением, поэтому мне не нравятся сравнения между нами, – цитирует AS Коутинью. – Я хочу быть полноценным самостоятельным игроком и продолжать расти самостоятельно, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Мне надо совершенствовать все аспекты игры, адаптироваться, переключаться с роли в центре на роль на фланге. Я не могу сравнивать себя с Иньестой. Он был мастером игры и ему уже не нужно было ни над чем работать. Он был на пике.