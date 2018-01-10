Филиппе Коутинью: "Если бы не семья, возможно, я бы не перешел в "Барселону"

Новичок "Барселоны" полузащитник Филиппе Коутинью отметил, что очень рад переходу в каталонский клуб. По словам бразильца, нападающий Луис Суарес ему очень помогает.

– Если бы не семья, возможно, я бы не перешел в "Барселону", – цитирует Коутинью sport.es. – Когда меня презентовали, они были счастливы. Увидел их восторг, когда мне дали футболку "Барселоны" при входе на "Камп Ноу".

Футбол дал мне все в жизни. Благодаря ему я могу жить в безопасной стране и помогать своей семье. Это для меня очень важно. Я жил в Барселоне, когда играл за "Эспаньол". Это отличный город.

Я очень рад играть с Суаресом. Мы друзья. Я не очень хорошо говорю по-испански, однако благодаря Луису я все понимаю.