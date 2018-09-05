Филипе Луис: "Просил "Атлетико" отпустить меня в "ПСЖ"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис подтвердил, что прошлым летом мог оказаться в "ПСЖ". Однако сделка не состоялась, и парижане купили у "Баварии" Хуана Берната.

– Да, была возможность перейти в "ПСЖ", – цитирует A Bola бразильца. – Я говорил с руководством "Атлетико", просил меня отпустить. Однако в клубе ответили, что не успеют найти мне замену. "Атлетико" назвал цену, которую "ПСЖ" не хотел платить. Я согласился с этой позицией. В прессе почему-то говорилось, будто я принуждал отпустить меня. Но это не так. У меня большая история с "Атлетико", поэтому такие разговоры навевают грусть.