Филипе Луис пропустит три недели из-за травмы

Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис пропустит ближайшие три недели из-за растяжения подколенного сухожилия.

33-летний игрок получил повреждение во время субботнего матча с "Вальядолидом" (3:2). Отмечается, что точный срок возвращения футболиста в строй неизвестен, но, в случае подобных травм, он, как правило, составляет три недели. Таким образом, Луис пропустит ближайшие матчи команды с "Эспаньолом" и "Севильей". Вполне возможно, что он восстановится к кубковому поединку с "Жироной", который состоится 9 января в Мадриде.

Филипе Луис в текущем сезоне сыграл в 13 из 16 матчах своей команды.