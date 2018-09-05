Филипе Луис: "Награда ФИФА теряет доверие. Месси - лучший"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис считает, что отсутствие нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в списке претендентов на награду лучшему игроку года по версии ФИФА влечет за собой потерю доверия к этой организации.

- Награда дается лучшему игроку в мире, - приводит слова Луиса портал Goal. - Для меня это Месси, как и в предыдущие годы. ФИФА теряет доверие, не включая Месси в список претендентов на звание лучшего футболиста года. Неважно, кто выигрывает чемпионат мира или Лигу чемпионов. Месси - лучший.

Напомним, 3-го сентября ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года. В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", сборная Португалии), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии) и Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта).

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