11:27 | ФУТБОЛ — Испания

Филипе Луис: "Если победим в следующем матче, снова станем "Атлетико"

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Защитник "Атлетико" Филипе Луис подчеркнул, что команда сама виновата в поражении от "Реала" (0:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании. По его словам, "матрасники" сумеют вернуть уверенность в собственных силах, если одержат победу над ПСВ во встрече группового турнира Лиги чемпионов.

- Мы знали, как играть с "Реалом", но после первого пропущенного гола "Атлетико" не хватило выдержки в обращении с мячом, - приводит пресс-служба "матрасников" слова Луиса. - Мы торопились, что делало противодействие соперника еще более опасным. Второй гол усугубил ситуацию, но мы бились до последних минут.

Мы намерены улучшить свою игру и вернуть уверенность в собственных силах. Если победим в среду, то вновь станем "Атлетико". Уверенность возвращается только через победы.

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