17:44 | ФУТБОЛ — Испания

ФИФА приняла к сведению решение CAS по смягчению запрета на регистрацию новичков "Реалом"

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ФИФА ждет от Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) документов по делу об апелляции "Реала" на запрет регистрации новичков. ФИФА запретила мадридцам подписывать новых футболистов в следующие два трансферных окна, однако CAS разрешил "Реалу" делать трансферы следующим летом.

– ФИФА приняла к сведению решение CAS, – говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА. – Мы обращаем внимание, что CAS подтвердил введение запрета на регистрацию новичков, несмотря на сокращение его срока. Мы ждем документов из CAS, чтобы проанализировать их.

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