ФИФА отклонила апелляции "Реала" и "Атлетико" на запрет регистрировать новичков

Апелляции "Реала" и "Атлетико" на запрет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон были отклонены, сообщает официальный сайт ФИФА. Оба клуба понесли наказания за нарушения при регистрации несовершеннолетних футболистов. Запрет на регистрацию распространяется не только на первые команды, но и на дубли и молодежные составы. Клубы не смогут заявлять новичков в зимнее и летнее трансферные окна-2017.

Напомним, что в 2015 году аналогичное наказание было наложено на "Барсу". В связи с этим новички команды в сезоне-2015/16 Арда Туран и Алейш Видаль смогли дебютировать в составе каталонцев только зимой-2016.

"Атлетико" и "Реал" также были оштрафованы на 900 и 360 тысяч швейцарских франков соответственно, им были объявлены выговоры, а также дано 90 дней, чтобы ликвидировать нарушения.