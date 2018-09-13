ФИФА и федерация футбола Испании выступили против проведения матчей ла лиги в США

ФИФА и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступили против проведения матчей ла лиги в США.

Как сообщает Football Espana, в среду, 12 сентября, прошла встреча президента RFEF Луиса Рубиалеса, главы ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Все они выступили против данной инициативы.

Ранее сообщалось, что матч 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" пройдет в США. Встреча между двумя каталонскими командами запланирована на 26 января, она должна пройти в Майами на арене Hard Rock Stadium.