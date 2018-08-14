Фейсбук бесплатно покажет ла лигу. Правда, только в Азии

Ла лига подтвердила, что каждый матч чемпионата и в течение следующих трех сезонов будет транслироваться в прямом эфире на Фейсбуке. Все 1140 матчей будут транслироваться в прямом эфире в Индии, Пакистане, Афганистане, Бангладеше, Бутане, Непале, Шри-Ланке и на Мальдивах.

– Мы действительно рады быть на бесплатном сообщении на такой важной территории, как индийский субконтинент, – приводит Football Espana слова Альфредо Бермехо, главы цифровой стратегии ла лиги. – Одна из наших целей в течение последних двух лет заключалась в том, чтобы предложить контент самой широкой аудитории, поэтому партнерство с бесплатными платформами, такими как Фейсбук, у которого 270 миллионов пользователей в Индии, является ключевым для нас.

Новый сезон испанской премьер-лиги стартует 17 августа.