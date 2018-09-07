10:50 | Футбол — Испания

Фернанду Сантуш: "Слова Модрича подтверждают величие Роналду"

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Главный тренер сборной Португалии  Фернанду Сантуш похвалил Криштиану Роналду за поздравление Луки Модрича, которого признали лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Ранее появились слухи о том, что Роналду не приехал на церемонию награждения из-за зависти к Модричу. Позднее хорват сказал, что португалец его поздравил с наградой.

– Это доказательство того, что Криштиану приверженец честной игры, несмотря на все разговоры об обратном, – цитирует A Bola Сантуша. – Слова Модрича подтверждают величие Роналду.

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