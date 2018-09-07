Фернанду Сантуш: "Слова Модрича подтверждают величие Роналду"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш похвалил Криштиану Роналду за поздравление Луки Модрича, которого признали лучшим футболистом Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Ранее появились слухи о том, что Роналду не приехал на церемонию награждения из-за зависти к Модричу. Позднее хорват сказал, что португалец его поздравил с наградой.

– Это доказательство того, что Криштиану приверженец честной игры, несмотря на все разговоры об обратном, – цитирует A Bola Сантуша. – Слова Модрича подтверждают величие Роналду.