Фернанду Сантуш: "Действия Криштиану Роналду всегда рассматриваются под микроскопом"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выступил в защиту нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Специалист считает, что форвард не должен обращать внимания на критику.

– Это касается не только футболистов, но и лучших исполнителей, лучших музыкантов тоже. Всех гениев – а Криштиану Роналду гениален – преследует критика, – цитирует Reuters Сантуша. – Раньше говорили, что он злоупотребляет индивидуальными действиями. От него требовали больше командной игры. За ним всегда будут следить под микроскопом. А критикуют те, кто его не знает. Но я вижу, что это самоотверженный человек, который готов помогать многим людям. Это замечательный человек.