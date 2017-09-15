Фернандо Торрес: "У меня впереди много лет в профессиональном футболе"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес сообщил, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время. Он также добавил, что хочет чувствовать себя важным для команды игроком.

– Я обещаю полностью выкладываться каждый раз, когда буду выходить на поле, – приводит Marca слова Торреса. – Именно этого и хотят болельщики "Атлетико". Впереди у меня много лет в профессиональном футболе. Я хочу чувствовать себя важным для команды игроком, это меня и стимулирует.

33-летний испанец выступает за "Атлетико" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.