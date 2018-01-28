Фернандо Торрес помог "Атлетико" разгромить "Лас-Пальмас"

"Атлетико" дома разгромил "Лас-Пальмас" (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал Антуан Гризманн, также отличились его партнеры по команды Фернандо Торрес и Томас Партей.

Отметим, что мадридцы проблили беспроигрышную серию до четырех матчей (3 победы, 1 ничья). "Лас-Пальмас", в свою очередь, проиграл четыре из пяти последних встречи.

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21-й тур

"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 3:0 (0:0)

Голы: Гризманн, 61 (1:0). Фернандо Торрес, 73 (2:0). Партей, 88 (3:0).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Габи, Коке (Феррейра-Карраско, 46), Сауль, Фернандо Торрес (Витоло, 80), Гризманн, Корреа (Партей, 81).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Гальвес, Ксимо Наварро, Симон, Дани Кастельяно (Экспосито, 80), Пеньяльба, Хайро (Хиль, 62), Вьера, Кальери, Тана (Гомес, 59), Толедо.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 67. Сауль, 82. Гальвес, 85.

Судья: Альварес Искиэрдо.

28 января. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.