Фернандо Торрес: "Надеюсь очень скоро вернуться в строй"

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес после матча 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1) поблагодарил всех за поддержку. На 84-й минуте матча испанец ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. 32-летнего футболиста унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы.

– Спасибо всем за заботу и слова поддержки, – написал Торрес. – Я отделался испугом. Надеюсь очень скоро вернуться в строй.