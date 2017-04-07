Фернандо Морьентес: "Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеры, Гризманн займет их место"

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Морьентес в преддверии игры мадридцев в 31-м туре чемпионата Испании против "Атлетико" выделил в составе "матрасников" форварда Антуана Гризманна. Морьентес подчеркнул, что был бы не прочь увидеть француза в цветах "Королевского клуба".

– Гризман является одним из футболистов, которые скоро будут играть главную роль в нашем виде спорта, – цитирует AS Морьентеса. – Антуан одинаково успешно может играть как на позиции центрального форварда, так и на позиции распасовщика. Без сомнений, когда Криштиану Роналду и Месси завершат карьеры, Гризманн будет ведущим игроком планеты. Я бы хотел видеть его в "Реале".