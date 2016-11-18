09:02 | ФУТБОЛ — Испания

Фернандо Морьентес: "Атлетико" не является фаворитом матча с "Реалом"

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Бывший нападающий "Реала" Фернандо Морьентес в преддверии игры мадридцев в 12-м туре чемпионата Испании против "Атлетико" выразил желание увидеть Криштиану Роналду на позиции центрального форварда. Кроме того, бывший футболист не смог ответить на вопрос о фаворите предстоящего дерби.

– Не думаю, что "Атлетико" является фаворитом, – цитирует Marca Морьентеса. – Дерби – это всегда особенный матч, выходящий за рамки турнирной таблицы. Полагаю, что для "матрасников" эта встреча важнее, поскольку "Реал" не только лидирует, но и не проигрывает в этом сезоне. Если подопечные Зидана победят – отрыв команды от "Атлетико" будет существенным.

С учетом всех травм, мне кажется, Криштиану Роналду должен сыграть чистого нападающего. Бэйл же выступит слева, а Лукас Васкес займет позицию правого полузащитника. Ничего не имею против выхода на поле Бензема, но я хочу увидеть португальца наконечником атак мадридцев.

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