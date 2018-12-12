Фернандо Льоренте не исключил возможность возвращения в "Атлетик"

Баскский нападающий, который сейчас выступает за "Тоттенхэм", сказал, что рассмотрит предложение "Атлетика", если таковое поступит.

"Если мне поступит предложение, возможно, я вернусь в "Атлетик". Но пока меня не приглашали. В клубе грядут выборы, поэтому сейчас это деликатный момент. Но я готов.

Команда выступает не лучшим образом, но я верю в них. У "Атлетика" сплоченный коллектив, который улучшит ситуацию в чемпионате", - приводит слова Льоренте El Mundo Deportivo.

Льоренте играл за "Атлетик" с 2005 по 2013 годы. Помимо баскского клуба, 33-летний форвард "шпор" также выступал за "Ювентус", "Севилью" и "Суонси". В текущем сезоне он сыграл пять матчей за "Тоттенхэм", в которых отдал одну голевую передачу.