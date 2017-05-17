Федерация футбола Испании отменила дисквалификацию игрока "Реала"

Защитник "Реала" Начо сможет принять участие в перенесенной игре 21-го тура чемпионата Испании против "Сельты", информирует AS. Дисквалификация футболиста на один матч сегодня была аннулирована решением Королевской федерации футбола Испании (RFEF), хотя днем ранее КДК Испании оставил отстранение игрока в силе.

Начо получил пятую желтую карточку в сезоне по ходу встречи 37-го тура против "Севильи" (4:1), в связи с чем он автоматически должен был пропустить следующую игру команды.

Матч "Сельта" – "Реал" состоится в среду, 17 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.