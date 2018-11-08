Федерация футбола Испании не допустит проведения игр ла лиги в США

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес подчеркнул, что матчи чемпионата Испании не будут проводиться в США. Такую идею продвигает президент ла лиги Хавьер Тебас, который уже заключил договор с компанией, готовой организовывать отдельные встречи за океаном. В частности, уже есть договоренность о проведении матча между "Жироной" и "Барселоной" 26 января в Майами. Однако против этой идеи выступила и испанская федерация, и профсоюз игроков, и ФИФА.

– Для меня история с Майами – в прошлом, – цитирует AS Рубиалеса. – Мне больше нечего сказать по этому поводу. Ни одна из организаций, чье одобрение требуется, не одобрила эту идею. Это уже устаревшие новости. Мне нечего сказать Тебасу. Я уважаю его, но люблю, когда и меня уважают. Нужно учитывать все мнения. Федерация отвечает и за лигу, и за клубы. Возможно, между нами отношения не такие уж теплые, но мы должны работать вместе на благо футбола.