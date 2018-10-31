Федерация футбола Бельгии: "Реал" не контактировал с нами по поводу Мартинеса"

Федерация футбола Бельгии заявила, что "Реал" не контактировал с ее представителями по поводу возможного приглашения Роберто Мартинеса, возглавляющего эту национальную команду, на пост наставника "королевского клуба".

- К настоящему моменту "Реал" не обращался в Федерацию футбола Бельгии, - цитирует Sky Sports заявление этой организации. - Если им будет интересен Мартинес, то они должны связаться с нами и попросить разрешения начать переговоры. Пока этого не было.

Напомним, "Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера 29 октября. Исполняющим обязанности был назначен Сантьяго Солари.

Претендентами на пост рулевого "королевского клуба" также считаются Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси") и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").

"Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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