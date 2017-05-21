Фаустино Асприлья: "Если "Реал" будет использовать Хамеса в центре, то ему нужно собирать вещи"

Бывший игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья недоволен тем, как относятся к его соотечественнику Хамесу Родригесу в "Реале". По его словам, хавбеку лучше покинуть Мадрид.

– Когда "Реал" решил подписать Хамеса, он сделал это потому, что Родригес отличился голами и результативными передачами на ЧМ-2014, – цитирует ESPN Асприлью. – Но если они подписали его, чтобы поставить в центр поля, то Хамесу нужно забирать вещи и уезжать. Чего от него хотят? Чтобы Хамес поместился в тело Каземиру и играл так же, как и он? Этого нельзя требовать от такого игрока.