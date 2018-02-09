03:32 | Футбол — Испания

Фанаты "Валенсии" разбили окно в автобусе "Барселоны"

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Фанаты "Валенсии" были разгневаны поражением от "Барселоны" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:2). Как сообщает BarcaSpiral‏, болельщики закидали автобус каталонцев камнями и пустыми бутылками после игры. Один из камней разбил окно. К счастью, никто не пострадал. Полиция окружила автобус и сопроводила до аэропорта.

Также болельщики "Валенсии" скандировали оскорбительные кричалки в адрес "Барсы", Каталонии и Жерара Пике, а также оскорбляли защитника Самюэля Юмтити из-за его цвета кожи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Объектив

И где санкции?!! Санкции в студию!!!

06:56

Хрюхрюхич

Англичане напишут, что все устроили русские.....

06:03

баламошка

Просто хотели проветрить салон автобуса.

04:05

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