Фанаты "Валенсии" разбили окно в автобусе "Барселоны"

Фанаты "Валенсии" были разгневаны поражением от "Барселоны" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:2). Как сообщает BarcaSpiral, болельщики закидали автобус каталонцев камнями и пустыми бутылками после игры. Один из камней разбил окно. К счастью, никто не пострадал. Полиция окружила автобус и сопроводила до аэропорта.
Также болельщики "Валенсии" скандировали оскорбительные кричалки в адрес "Барсы", Каталонии и Жерара Пике, а также оскорбляли защитника Самюэля Юмтити из-за его цвета кожи.
📸 | The Barça bus. pic.twitter.com/IZxU8jOA45– BarcaSpiral (@BarcaSpiral_) 8 февраля 2018 г.
Объектив
И где санкции?!! Санкции в студию!!!
06:56
Хрюхрюхич
Англичане напишут, что все устроили русские.....
06:03
баламошка
Просто хотели проветрить салон автобуса.
04:05