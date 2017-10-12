Фанаты "Валенсии" и "Атлетико" устроили погром в Барселоне

Фанаты "Валенсии", "Атлетико" и "Сабаделя" устроили погром на одной из площадей Барселоны в Национальный день Испании (12 октября), информирует Marca. Всего же порядка 65 тысяч человек приняли участие в мирном марше за единство Испании в этот день.

До начала официального протеста болельщики-ультрас с правыми взглядами стали кидаться креслами прилегающих кафе. В результате инцидента никто не пострадал и не был задержан. Однако отмечается, что полиция смогла идентифицировать нескольких нарушителей.